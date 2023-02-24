Суспільство

Це був рік болю, жалю, віри та єдності, – Зеленський

24 Лютого 2023 07:25
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війна, зеленський

Президент Володимир Зеленський у річницю повномасштабного російського вторгнення в Україну підсумував, що це був рік болю, жалю, віри та єдності.

“24 лютого мільйони з нас зробили вибір: не білий прапор, а синьо-жовтий стяг. Не втеча, а зустріч. Зустріч ворога. Опір і боротьба. Це був рік болю, жалю, віри та єдності. І це рік нашої з вами незламності. Знаємо, що це буде роком нашої з вами перемоги!”, – наголосив Зеленський.

При цьому президент оприлюднив відео, присвячене боротьбі українців проти ворога.


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