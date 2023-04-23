Чи законно вручення повістки на блокпосту: роз’яснення адвоката

Про законність вручення повісток військовозобов’язаним на блокпосту розповів адвокат

Адвокат Тарас Никифорчук прокоментував ситуацію, коли військовозобов’язаним українцям вручають повістки в авто на блокпостах, пише ТСН.

Юрист пояснив, що в межах “правової сторони цього питання” військовозобов’язаного українця, який їде за кермом свого авто в Україні можуть зупинити співробітники ТЦК Никифорчук зазначив, що разом з представниками центру комплектування повинні бути поліціянти.

За словами адвоката, згідно з постановою Кабінету Міністрів 1456 на блокпостах можуть перевіряти документи. Право на перевірку документів надано співробітникам Нацполіції, СБУ, НГУ, ДМС, ДПСУ і ЗСУ, які визначені в наказі під підписом коменданта.

Як зазначив адвокат що для того, щоб вручати повістки на блокпостах співробітники ТЦК повинні бути уповноваженими це робити — у них повинні бути відповідні документи від їхнього начальника, в яких повинні бути вказані їхні прізвища і те, що вони мають право роздавати повістки.

Серед тих, хто може роздавати повістку не лише працівники територіального центру комплектування, а й керівники та представники держорганів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, ОСББ, ЖЕКів. Але лише за умови, якщо вони мають при собі відповідне розпорядження ТЦК та СП.

Головне питання, навколо якого точаться дискусії — чи можна заповнити повістку просто на вулиці, на блокпосту. За словами юриста Ігоря Сєркова, вписувати прізвище та ім’я військовозобов’язаного в повістку, зустрівши його на вулиці, в іншому громадському місці, законно, якщо це робить начальник ТЦК та СП або посадова особа, що має право підпису й, власне, підписувала й скріпляла її мокрою печаткою.