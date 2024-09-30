Військовозобов’язані Херсонщини почали отримувати повістки “Укрпоштою”

На Херсонщині вступив у дію новий спосіб доставки повісток ”Укрпоштою”.

Цю інформацію оприлюднила Херсонська обласна військова адміністрація у соцмережах.

Ольга Малярчук, заступниця голови Херсонської ОВА, провела зустріч з Олександром Самотеєм, заступником керівника обласного ТЦК та соціальної підтримки, а також Володимиром Очеретнюком, директором з розвитку мережі Миколаївського та Херсонського регіонів АТ “Укрпошта”.

Учасники наради обговорили процедуру створення та розсилки повісток, які формуються на основі даних з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

В адміністрації зазначили, що документи містять електронні підписи керівників ТЦК та унікальний QR-код для ідентифікації. “Укрпошта” займається друком та доставкою повісток за домашніми адресами військовозобов’язаних.

Після отримання повістки чоловіки мають з’явитися до ТЦК протягом двох тижнів. Тих, хто ігнорує виклик, притягують до адміністративної відповідальності, а їхні дані передаються поліції для подальшого розшуку.