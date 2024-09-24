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72 мільйони гривень виділив уряд на розсилку поштою повісток 
24 Вересня 2024 12:19
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повістка
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Уряд виділив 71 мільйон 820 тисяч гривень на друк 900 тисяч повісток до кінця року.

Про це повідомляє “Українська правда

“3 метою зміцнення обороноздатності держави виділити Міністерству оборони 71 820 тис. гривень для проведення централізованого друку повісток про виклик резервіста або військовозобов’язаного до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки або його відділу, які сформовані за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, і направлення зазначених повісток військовозобов’язаним та резервістам засобами поштового зв’язку рекомендованим поштовим відправленням із описом вкладення і повідомленням про вручення”.

Рішення ухвалено на засіданні 24 вересня. 

Згідно з пояснювальною запискою Мінекономіки, планується друкувати 300 тисяч повісток на місяць.

Міністерству фінансів доручено виділити кошти з резервного фонду державного бюджету.

Звіт про використання цих коштів мають подати Міністерству економіки, Міністерству фінансів і Державній казначейській службі до 28 грудня 2024 р.


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