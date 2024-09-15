Процес вручення повісток автоматизують

У Міністерстві оборони України працюють над розробкою функціоналу, який допоможе автоматизувати процес вручення повісток.

Про це розповів начальник Управління інформаційних технологій Міністерства оборони України Олег Берестовий у DOU Podcast, пише Еспресо.

Як пояснив Берестовий, зараз повістки виписують вручну, роздруковують. Після цього папери отримує начальник ТЦК, який має підписувати їх, ставити печатку, а далі повістки розносять. Цей процес, за словами Берестового, є неефективним.

“Тому ми зробили зараз функціонал, щоб повістку можна було генерувати в реєстрі “Оберіг”, підписувати електронним підписом начальника ТЦК і навіть не роздруковувати безпосередньо в ТЦК. Воно буде йти одразу на централізований друк, звідти – на Укрпошту, вона розвозитиме, а в нас буде інформація, де повістка знаходиться: чи вона була доставлена, чи ні, чи десь загублена, скільки часу на доставку пішло тощо”, – пояснив посадовець.

За його словами, процес буде прозорим і “це дозволить мати військово-політичному керівництву релевантнішу інформацію, ніж є зараз”.

“Відповідно, коли ти підписуєш електронним підписом цю повістку, то там не буде якоїсь закарлючки-підпису. І ти маєш бути впевненим, що тобі не надіслали якийсь фішинг абощо, а що дійсно твій ТЦК підписав цю повістку. Тому в Резерв+ буде функція: як через сканер QR можна буде перевірити чи дійсно начальник ТЦК підписав цю повістку, чи вона законна, валідна, легальна і її ніхто інший не підписав по дорозі до автобусної зупинки”, – пояснив Берестовий.

Це функціонал, який дозволить захистити особу як військовозобов’язаного, наголосив він.

Олег Берестовий також вкотре акцентував на тому, що повісток в Резерв+ не буде.

“Ми цього не плануємо. У нас беклог розписаний до середини весни — повісток там немає. Але плануємо розробити функціонал, щоби хоч трохи автоматизувати, цивілізувати вручення повісток за допомогою Укрпошти й певних автоматизованих процесів на бекенді”, – резюмував начальник Управління ІТ МОУ.