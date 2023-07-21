Чоловіки призовного віку використовують літніх людей, щоб виїхати за кордон

Чоловіки призовного віку намагаються використовувати літніх людей, щоб виїхати за кордон.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Лише минулої доби правоохоронці викрили кримінальні схеми, в яких чоловіки призовного віку на кордоні називалися опікунами 74 та 88-річних жінок.

У пункті пропуску “Порубне” прикордонники Чернівецького загону виявили фальшиві документи про інвалідність 88-літньої жінки. Її супроводжував 26-річний чоловік, який надав на контроль відповідний висновок лікарсько-консультативної комісії.

Прикордонники зв’язалися з медзакладом, зазначеним у паперах, там повідомили, що такого висновку комісії не видавали.

А у пункті пропуску “Тиса” прикордонники Чопського загону запідозрили, що 38-річний закарпатець супроводжує 74 річну жінку не для здійснення опіки, а для виїзду за кордон.

Чоловік запевняв, що це його бабуся, але не зміг підтвердити родинний зв’язок чи необхідність догляду. Залагодити питання за допомогою хабаря взялася водійка авта, в якому перебували “бабуся” та “онук”.

У ДПСУ зазначають, що згаданим мандрівникам не вдалося перетнути кордон, а в поліцію були направлені повідомлення про виявлення ознак кримінальних правопорушень: використання підроблених документів в одному випадку та спроба підкупу посадової особи в іншому випадку.