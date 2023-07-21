Суспільство

Чоловіки призовного віку використовують літніх людей, щоб виїхати за кордон

21 Липня 2023 17:19
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прикордонники

Чоловіки призовного віку намагаються використовувати літніх людей, щоб виїхати за кордон.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Лише минулої доби правоохоронці викрили кримінальні схеми, в яких чоловіки призовного віку на кордоні називалися опікунами 74 та 88-річних жінок.

У пункті пропуску “Порубне” прикордонники Чернівецького загону виявили фальшиві документи про інвалідність 88-літньої жінки. Її супроводжував 26-річний чоловік, який надав на контроль відповідний висновок лікарсько-консультативної комісії.

Прикордонники зв’язалися з медзакладом, зазначеним у паперах, там повідомили, що такого висновку комісії не видавали.

А у пункті пропуску “Тиса” прикордонники Чопського загону запідозрили, що 38-річний закарпатець супроводжує 74 річну жінку не для здійснення опіки, а для виїзду за кордон.

Чоловік запевняв, що це його бабуся, але не зміг підтвердити родинний зв’язок чи необхідність догляду. Залагодити питання за допомогою хабаря взялася водійка авта, в якому перебували “бабуся” та “онук”.

У ДПСУ зазначають, що згаданим мандрівникам не вдалося перетнути кордон, а в поліцію були направлені повідомлення про виявлення ознак кримінальних правопорушень: використання підроблених документів в одному випадку та спроба підкупу посадової особи в іншому випадку.


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