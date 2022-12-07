Суспільство

Четверо поліцейських із Черкащини загинули, підірвавшись на ворожих мінах у Херсонській області

7 Грудня 2022 21:04
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війна, Деокупація

На Херсонщині під час проведення стабілізаційних заходів на каскаді ворожих мін підірвалися черкаські поліцейські. Четверо людей загинуло, за життя ще чотирьох борються лікарі.

Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України.

Як поінформував голова Національної поліції України Ігор Клименко, на Херсонщині під час проведення стабілізаційних заходів на каскаді ворожих мін підірвалися начальник Головного управління Нацполіції Черкащини Михайло Куратченко, який на Херсонщині особисто керував зведеним загоном поліції Черкащини, а також вибухотехнік Ігор Мельник, кінолог Сергій Ненада та помічник чергового СРПП Уманського райуправління поліції Вадим Періжок.

Ще четверо поліцейських поранені, їх госпіталізували. Лікарі борються за їхні життя.

“Щиро співчуваємо сім’ям загиблих. Ми поділяємо ваш біль та глибоко сумуємо разом з вами”, – зазначив Ігор Клименко.

Поліцейські Черкаської області несли службу у складі зведеного загону на Херсонщині. Вони проводили стабілізаційні заходи на деокупованій території: документували злочини російських військовослужбовців, виявляли місця поховання, утримання й катування людей, викривали колаборантів, вилучали зброю і боєприпаси, розміновували населені пункти та позиції ворога.


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