Суспільство

Через російські обстріли низка потягів курсують із затримкою, – “Укрзалізниця”

15 Грудня 2022 14:08
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укрзалізниця

Низка потягів АТ “Укрзалізниця” курсують із затримкою через пошкодження ворожим артобстрілом контактної мережі під містом Нікополь Дніпропетровської області.

Про це повідомляє пресслужбу УЗ.

“У зв’язку з пошкодженням контактної мережі під Нікополем ворожим артобстрілом, Укрзалізницею задіяно резервні тепловози для безпечного вивозу з регіону”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що потяг №62 Одеса – Харків прямуватиме із затримкою на 4 год.; №276 Київ – Запоріжжя – на 4,5 год.; №119 Львів – Запоріжжя – на 2 год., №120 Запоріжжя – Львів – на 30 хв.


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