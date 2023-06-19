Суспільство

Буданов прокоментував свою “смерть”: формується загін безсмертних

19 Червня 2023 18:16
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буданов

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов дав ексклюзивний коментар виданню Kyiv Post, в якому сказав, що зараз в Україні формується “загін безсмертних”, який буде “приходити у сни до російських обивателів, які прагнули захопити Україну, і їх кошмарити”.

“Зараз в Україні створюється спеціальний загін безсмертних командувачів – Валерій Залужний, я, Степан Бандера, Симон Петлюра, Іван Мазепа. Тому у росіян і їхніх пропагандистів ще буде дуже багато роботи в нервовій, істеричній обстановці. Загін безсмертних буде серед ночі приходити у сни до російських обивателів, які прагнули захопити Україну, і їх кошмарити”, – сказав Буданов.

Пропагандистські ресурси Кремля з початку червня поширюють фейкові новини про нібито “тяжке поранення Буданова” після ракетного удару по будівлі ГУР в Києві.


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