У Києві аналізують поступки Варшаві після скандалу навколо назви підрозділу “Героїв УПА” — ЗМІ

У Києві розглядають кроки, які могли б допомогти знизити напругу у відносинах із Польщею після рішення про присвоєння одному з підрозділів ЗСУ назви «Героїв УПА». Одним із варіантів називають зміну назви Центру сил спеціальних операцій «Північ».

Українська влада аналізує можливі кроки для зниження напруги у відносинах із Польщею після суперечки, що виникла через присвоєння одному з підрозділів Збройних сил України назви «Героїв УПА». Про це повідомляє Wirtualna Polska з посиланням на власні джерела.

За неофіційною інформацією, отриманою виданням, у Києві розглядаються дії, які могли б допомогти зняти напругу. Один із варіантів, що аналізується, — зміна назви Центру сил спеціальних операцій «Північ».

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Серед можливих рішень, за даними Wirtualna Polska, розглядається варіант, за якого назва підрозділу міститиме посилання лише на тих членів УПА, які воювали проти Радянського Союзу. Повідомляється, що це питання порушувалося під час переговорів української делегації у Варшаві.

Видання зазначає, що остаточне рішення з цього питання має ухвалити президент України Володимир Зеленський.

Також, за даними співрозмовників Wirtualna Polska, українська сторона розглядає додаткові кроки у сфері історичної політики. Серед них називають збільшення кількості дозволів на пошукові роботи та ексгумацію жертв Волинської трагедії.

За інформацією видання, українська делегація на чолі з керівником Офісу президента України Кирилом Будановим провела переговори у Варшаві, однак вони не принесли помітного прориву. Польська сторона, як стверджується, наполягала на тому, що саме Київ має самостійно вирішити проблему, яка виникла після рішення про присвоєння підрозділу почесної назви.

Причиною нинішньої напруги Wirtualna Polska називає указ президента України від 26 травня, яким одному з підрозділів ЗСУ було присвоєно назву «Героїв УПА». За даними видання, це рішення викликало різку реакцію у Польщі та стало однією з тем нещодавніх українсько-польських переговорів.