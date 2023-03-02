Суспільство

Білоруські партизани показали, як їхні дрони літали впритул до літака РФ на «Мачулищах»

2 Березня 2023 16:33
69
читать на русском →

Білоруська ініціатива BYPOL, яку створили колишні співробітники силових структур для протидії білоруській владі, показала як цивільні дрони білоруських партизанів літали впритул до військового літака РФ на аеродромі «Мачулищі» у Мінській області.

Про це йдеться у повідомленні BYPOL.

Там розповіли, що білоруські партизани протягом двох тижнів за допомогою цивільних безпілотників, придбаних у магазині, проводили повітряну розвідку на військовому аеродромі.

Під час однієї з успішних розвідувальних операцій безпілотник зміг не тільки залетіти на територію під охороною, але й літав поблизу російського військового літака далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50. Дрон навіть «посидів» на його радіолокаційній станції.

«Не так давно диктатор вкотре сказав своїм пропагандистам, що він має найкращу протиповітряну оборону та засоби проти безпілотників. Тому всі військові об’єкти нібито в повній безпеці. Яка ситуація насправді чітко показує відео, передане бойовою групою учасників плану “Перемога”», — йдеться у повідомленні.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
2 Березня 2023 16:33
69

Білоруські партизани показали, як їхні дрони літали впритул до літака РФ на «Мачулищах»
2 Березня 2023 17:57
17

Мера Полтави засудили засудили до 5 років в’язниці умовно
2 Березня 2023 15:59
61

Масовані ракетні атаки Росії можуть залишитись у минулому – Гуменюк
2 Березня 2023 14:10
115

Ще три громади у Харківській області оголосили про евакуацію
2 Березня 2023 13:16
50

Під Ізюмом загинуло четверо людей – підірвалися на міні
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Новое послание директора мордора:
шантаж разложением и секретная часть
Віталій ПОРТНИКОВ

Навіщо Лукашенко полетів до Сі Цзіньпіна
Александр КИРШ

На освобождение всех территорий у Украины есть максимум 20 месяцев и 1 неделя
Александр КИРШ

Год Новой Украины
Віталій ПОРТНИКОВ

Гітлер у футлярі
Александр КИРШ

Президент Главной страны мира в 80 лет стал Героем
усі думки