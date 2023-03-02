Білоруські партизани показали, як їхні дрони літали впритул до літака РФ на «Мачулищах»

Білоруська ініціатива BYPOL, яку створили колишні співробітники силових структур для протидії білоруській владі, показала як цивільні дрони білоруських партизанів літали впритул до військового літака РФ на аеродромі «Мачулищі» у Мінській області.

Про це йдеться у повідомленні BYPOL.

Там розповіли, що білоруські партизани протягом двох тижнів за допомогою цивільних безпілотників, придбаних у магазині, проводили повітряну розвідку на військовому аеродромі.

Під час однієї з успішних розвідувальних операцій безпілотник зміг не тільки залетіти на територію під охороною, але й літав поблизу російського військового літака далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50. Дрон навіть «посидів» на його радіолокаційній станції.

«Не так давно диктатор вкотре сказав своїм пропагандистам, що він має найкращу протиповітряну оборону та засоби проти безпілотників. Тому всі військові об’єкти нібито в повній безпеці. Яка ситуація насправді чітко показує відео, передане бойовою групою учасників плану “Перемога”», — йдеться у повідомленні.