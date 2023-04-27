Суспільство

Бахмут майже не придатний для життя — Череватий

27 Квітня 2023 20:32
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війна

Внаслідок бойових дій Бахмут став майже непридатним для життя через значні руйнування. Громадянських, котрі вирішили залишитися у місті, важко евакуювати.

Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Черевий в ефірі телемарафону.

Він додав, що навіть окупанти називають місто другим Сталінградом.

«Він (Бахмут) істотно знищено. Навіть самі вороги називають його другим Сталінградом. Можливо, вони щось інше хочуть цим сказати, але цим вони показали ступінь знищення міста. Воно на сьогодні майже не придатне для життя, більшість будівель суттєво пошкоджено», – розповів Черевуватий.

Як зазначив речник Східного угруповання військ, у місті також є і цивільні, які відмовилися залишати своє житло. Нині їх важко евакуювати через інтенсивні бойові дії у міській забудові.


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