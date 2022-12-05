Аварійні відключення електроенергії застосували у всіх областях України

Станом на 19:00 аварійні відключення електропостачання застосовані в усіх областях України. Споживачів заживлюють за резервними схемами.

Про це повідомили в «Укренерго».

Ситуацію з енергопостачанням називають «складною, але контрольованою»: енергосистема України зберегла свою цілісність та продовжує працювати синхронно з мережею континентальної Європи.

Ремонтні бригади НЕК «Укренерго» разом з колегами з обленерго та компаніями-виробниками електроенергії аже розпочали аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах Одеської та інших областей.

Диспетчери та інженери «Укренерго» працюють над заживленням постраждалих регіонів за резервними схемами. Там, де це можливо, вже здійснюється підключення споживачів.

У компанії попереджають: через наслідки обстрілів частина електростанцій не зможе певний час працювати на повну потужність. Разом з морозами це зумовить збільшення дефіциту електроенергії в системі. Тож поки в усіх областях України буде запроваджено режим аварійних відключень.

Першочергово електроенергія буде подаватись на об’єкти критичної інфраструктури: лікарні, водоканали, котельні.