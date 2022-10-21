Актор Марк Гемілл із «Зоряних війн» допоміг Україні зібрати кошти на 500 дронів

Американський актор Марк Гемілл, який виконав роль Люка Скайвокера у «Зоряних війнах», розповів, що допоміг зібрати кошти на щонайменше 500 безпілотників у рамках фандрейзингової платформи United24.

Про це він сказав в ефірі програми Sound On на Bloomberg Radio.

«Все дуже просто: Україні потрібні дрони. Вони визначають результати війни, вони захищають їхню землю, їхніх людей, вони стежать за кордоном, вони – очі в небі», – сказав Гемілл.

Актор також зазначив, що був «шокований» тим, що його залучення до проєкту «Армія дронів» зі збору коштів на безпілотники для України принесло такі результати.

«Я був справді шокований, тому що вони щонайменше два-три рази на тиждень дають мені ці новини про те, що відбувається, і вони сказали, що отримали понад 500 дронів, відколи я долучився до цього (проєкту)», – сказав Гемілл.