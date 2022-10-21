Суспільство

Актор Марк Гемілл із «Зоряних війн» допоміг Україні зібрати кошти на 500 дронів

21 Жовтня 2022 09:01
47
допомога, United24, дрони

Американський актор Марк Гемілл, який виконав роль Люка Скайвокера у «Зоряних війнах», розповів, що допоміг зібрати кошти на щонайменше 500 безпілотників у рамках фандрейзингової платформи United24.

Про це він сказав в ефірі програми Sound On на Bloomberg Radio.

«Все дуже просто: Україні потрібні дрони. Вони визначають результати війни, вони захищають їхню землю, їхніх людей, вони стежать за кордоном, вони – очі в небі», – сказав Гемілл.

Актор також зазначив, що був «шокований» тим, що його залучення до проєкту «Армія дронів» зі збору коштів на безпілотники для України принесло такі результати.

«Я був справді шокований, тому що вони щонайменше два-три рази на тиждень дають мені ці новини про те, що відбувається, і вони сказали, що отримали понад 500 дронів, відколи я долучився до цього (проєкту)», – сказав Гемілл.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
21 Жовтня 2022 11:57
61

“Укренерго” вводить контрольоване споживання електроенергії
21 Жовтня 2022 13:20
15

IRIS-T пройшла бойове хрещення і показала себе надзвичайно, – Повітряні сили
21 Жовтня 2022 11:41
25

Антимонопольний комітет почав дослідження причин підвищення цін на курячі яйця
21 Жовтня 2022 11:25
31

Росіяни атакували Запоріжжя: влучили в будинок, школу й об’єкти інфраструктури
21 Жовтня 2022 10:33
159

У Харкові знову пролунали вибухи
Останні новини
усі новини

Думки

Іван ВАРЧЕНКО

Операція прикриття
Віталій ПОРТНИКОВ

Війну зупинить крах диктатур
Александр КИРШ

Исконно украинская москва
Віталій ПОРТНИКОВ

Визнайте Косово!
Юрій БУТУСОВ

Україна має негайно укласти угоду з Маском
Александр КИРШ

После 10 октября: момент истины
усі думки