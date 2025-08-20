Смертельна ДТП за участі військових РФ в окупованому Харцизьку: фото з місця

У Резерв+ додали нову послугу: тепер можна сплатити штраф за порушення військового обліку

Польща не відправлятиме свої війська до України після завершення війни: яка причина

CNN: Путін не готовий до зустрічі із Зеленським — ні зараз, ні в майбутньому

На трасі зіштовхнулися “ГАЗель” та російський військовий КамАЗ. Також в аварію потрапило легкове авто Daewoo Lanos. За словами очевидців, одна людина загинула, ще двоє дістали травми.

Сьогодні вдень, 20 серпня, на об’їзній дорозі у тимчасово окупованому місті Харцизьк Донецької області сталося зіткнення легковика, фургона та вантажівки російських військових. Одна людина загинула, двоє зазнали травм.