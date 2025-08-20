        Кримінал

        Смертельна ДТП за участі військових РФ в окупованому Харцизьку: фото з місця

        Галина Шподарева
        20 Серпня 2025 21:31
        У ДТП в окупованому Харцизьку загинула людина / Фото: novosti.dn.ua
        Сьогодні вдень, 20 серпня, на об’їзній дорозі у тимчасово окупованому місті Харцизьк Донецької області сталося зіткнення легковика, фургона та вантажівки російських військових. Одна людина загинула, двоє зазнали травм.

        Про це повідомляє видання Новини Донбасу.  

        На трасі зіштовхнулися “ГАЗель” та російський військовий КамАЗ. Також в аварію потрапило легкове авто Daewoo Lanos. За словами очевидців, одна людина загинула, ще двоє дістали травми.

        “У районі ділянки дороги, де сталася ДТП, утворився довгий затор”, — йдеться в повідомленні.

        Обставини ДТП уточнюються.

        У Харцизьку сталася ДТП із військовими РФ / Фото: novosti.dn.ua

