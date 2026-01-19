Смертельна ДТП на Кільцевій дорозі Києва: загинув водій Лінкольна

У Соломʼянському районі Києва вночі сталася дорожньо-транспортна пригода з летальними наслідками. Внаслідок зіткнення легкового автомобіля з вантажівкою загинув водій.

У Соломʼянському районі Києва сталася смертельна аварія за участі вантажівки / Фото: Нацполіція

У Києві поліція розслідує обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася близько 00:40 на Кільцевій дорозі в Соломʼянському районі столиці.

За попередніми даними, 35-річний водій автомобіля Lincoln не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з вантажівкою Volvo. Унаслідок аварії водій легковика отримав тяжкі травми та загинув на місці події. Водій вантажного автомобіля не постраждав.

За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.