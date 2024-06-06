Суспільство

Смерть військовозобов’язаного у Житомирському ТЦК: прокуратура почала розслідування 

6 Червня 2024 10:55
тцк
Ілюстративне фото / Getty Images

5 червня, у Баранівці Житомирської області понад 100 людей вийшли на акцію під будівлею місцевого ТЦК та СП після смерті чоловіка, який прибув до ТЦК. Прокуратура розпочала розслідування.

Про це повідомила заступниця начальника відділу комунікації Головного управління Нацполіції в Житомирській області Іванна Сілецька Укрфінорму.

“У місті Баранівці біля приміщення ТЦК зібралися понад 100 місцевих жителів. Поліцейські забезпечували публічну безпеку та порядок. Ініціативна група громадян спілкувалася з представниками ТЦК”, – сказала вона.

Також Сілецька підкреслила, що під час акції не було зафіксовано грубих правопорушень.


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