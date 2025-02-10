Кримінал

Смерть п’ятирічного хлопчика під час лікування зубів у Львові: підозру отримала лікарка-анестезіолог
10 Лютого 2025 12:48
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Повідомлення про підозру лікарці-анестезіологу зі Львова / Фото: Поліція Львівщини
Повідомлення про підозру лікарці-анестезіологу зі Львова / Фото: Поліція Львівщини

У грудні 2023 року в одну з міських стоматологічних клінік для лікування зубів у свого п’ятирічного сина звернулась жителька Львова. Дитині зробили загальну анестезію, після чого у хлопчика зупинилось серце і за кілька тижнів він помер в одній з лікарень. Як встановили правоохоронці, лікар-анестезіолог не мала належної кваліфікації для роботи з дітьми.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

Як розповіли правоохоронці, для знеболення лікар-анестезіолог провела дитині загальну анестезію. Під час операції з видалення зубів та лікування карієсу, яку проводив лікар-стоматолог, у пацієнта критично знизився рівень сатурації, припинилось дихання та зупинилось серце. Анестезіолог намагалась провести реанімаційні заходи, проте це не допомогло. Хлопчика доставили до однієї з львівських лікарень, проте, врятувати йому життя медики не змогли – за кілька тижнів він помер.

“Насправді лікар-анестезіолог не мала належної кваліфікації для роботи з дітьми, проте вона підробила та подала в адміністрацію клініки відповідний сертифікат, внаслідок чого незаконно отримала дозвіл на лікування малолітніх пацієнтів”, – йдеться в повідомленні.

Лікарці повідомлено про підозру у вчиненні наступних злочинів:

  • неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником;
  • підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів, вчинене за попередньою змовою групою осіб;
  • використання завідомо підробленого документа;
  • незаконна лікувальна діяльність.

Максимальне покарання, передбачене санкціями статей – позбавлення волі на строк до п’яти років.


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Смерть п’ятирічного хлопчика під час лікування зубів у Львові: підозру отримала лікарка-анестезіолог
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