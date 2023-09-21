Суспільство

Слово “росія” дозволено писати з малої букви – Нацкомісія зі стандартів мови

21 Вересня 2023 21:28
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росія

Національна комісія зі стандартів державної мови ухвалила, що написання назв “російської федерації” з малої букви не буде вважатися відхиленням від норм в текстах неофіційного характеру.

Про це повідомляє Національна комісія зі стандартів державної мови.

Йдеться про слова “російська федерація”, “росія”, “москва”, “московія”, “московське царство”, “російська імперія””, “державна дума рф” тощо.

У комісії додають, що ухвалили рішення на засіданні 15 вересня “зважаючи на героїчну боротьбу Українського народу за Незалежність Української Держави, взявши до уваги звернення в соціальних мережах Віцепрем’єр-міністра – Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук про написання назви країни-агресора з малої букви”.


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