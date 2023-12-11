Словацькі перевізники відновлюють блокаду кордону

Спілка автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) заявила про рішення, починаючи з понеділка, 11 грудня, знову заблокувати рух вантажівок через словацький прикордонний пункт пропуску “Вишнє-Нємецьке-Ужгород”, повідомляється на сторінці UNAS у Фейсбуці.

“Союз автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) ухвалив рішення 10.12.2023 продовжити акцію протесту на переході кордону Вишнє-Нємецьке/Ужгород з 11.12.2023 з 15:00 до подальшого повідомлення”, – йдеться в заяві.

Перевізники попереджають, що “заблокують в’їзд на територію Словацької Республіки для вантажних перевезень. Особистий транспорт у жодному разі не обмежуватимуть”.

“Це рішення президія ухвалила на підставі оцінки отриманої інформації та її впливу на ринок автотранспорту Словаччини. Приєднуємося до протестів, які організовуються в Польщі з 06.11.2023 і з 11.12.2023 також на території Угорщини”, – заявили в UNAS.