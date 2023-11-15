Суспільство

Словацькі перевізники пригрозили заблокувати кордон з Україною

15 Листопада 2023 21:12
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Словаччина, кордон

Союз автомобільних перевізників Словаччини (UNAS) пригрозив заблокувати кордон для українських колег з вимогою, щоб Європейська комісія відновила перевезення в межах ЄС за комерційними дозволами.

Про це повідомив голова UNAS Станіслав Скала, повідомляє “Європейська правда” та словацьке видання Pravda

Скала зазначив, що перевізники просять Мінтранс почати співпрацювати з Єврокомісією і вимагають повернення дозволів для українських колег. За його словами, якщо ЄК цього не зробить, то “UNAS готовий негайно підтримати польських перевізників та заблокує перетин кордону для українських перевізників зі словацького боку”.

UNAS заявив, що не погоджується з постановою ЄС, яка скасувала видачу дозволів для українських перевізників після вторгнення російських військ в Україну.

Раніше UNAS надіслав лист Мінтрансу, у якому заявили, що українці “забирають роботу у наших перевізників”.

“Ми хочемо зазначити, що словацький вантажний транспорт стоїть на колінах. Як ви помітили, польські перевізники блокують свої кордони, тому що вони мають таку ж проблему, як і наші перевізники. Словацьке міністерство транспорту вже давно не звертає уваги на вантажні перевезення і повністю їх ігнорує”, – йдеться у листі.


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