Словаччина відновила прийом документів на туристичні візи від росіян

Словаччина відновила прийом документів на туристичні візи громадянам Росії, який був призупинений у 2022 році. Відповідна можливість з’явилася на сайті візового центру BLS.

Заяви на візу можна подати у візових центрах BLS у Москві та Санкт-Петербурзі.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну близько десятка країн Шенгенської зони припинили видачу туристичних віз росіянам. Держави, які продовжили видавати візи, посилили вимоги до необхідних документів.

Країни Шенгенської зони, що безпосередньо межують з РФ, з осені 2022 року заборонили російським туристам в’їзд на свою територію з Росії.