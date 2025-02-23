Скотт Бессент: Економічне партнерство захистить український народ та американських платників податків

Міністр фінансів США Скотт Бессент розкрив подробиці умов угоди про корисні копалини з Україною. У колонці для Financial Times він розповів, що ця співпраця підтримає відданість США народу України, а також закладе основу для надійної реконструкції української економіки.

Останнім часом було багато повідомлень про економічне партнерство, яке президент Дональд Трамп запропонував своєму українському колезі Володимиру Зеленському. Однак значна частина цієї інформації була викривлена або просто невірна. Тому я радий можливості пояснити, як саме це партнерство принесе користь обом нашим державам.

Без підтримки Сполучених Штатів та американського народу нинішнє становище України було б вкрай складним. Саме допомога США дозволила українцям вести героїчну боротьбу за свою свободу, і завдяки цьому ми зараз перебуваємо на порозі мирної угоди для України та відновлення стабільності в Європі.

Як повідомлялося раніше, під час візиту до Trump Tower у вересні президент Зеленський запропонував США отримати частку в українських рідкоземельних елементах і критично важливих мінералах. Іншими словами, саме український президент першим запропонував Дональду Трампу майбутнє економічне партнерство, яке забезпечить вигоди для обох країн.

Ми знаємо, що у мирний час економічне майбутнє України може стати найбільш процвітаючим в її історії, і партнерство з американцями сприятиме цьому розвитку. Президент Зеленський розуміє це, як і президент Трамп. Зважаючи на це, я прибув до Києва у свій перший міжнародний візит як міністр фінансів США з пропозицією, яка демонструє нашу довгострокову відданість вільній та безпечній Україні — угодою, спрямованою на прискорення економічного зростання країни.

Це партнерство не лише підтверджує постійну підтримку США українському народу, але й закладає фундамент для масштабної відбудови економіки України. Хоча ринкові ціни на активи можуть коливатися, український борг зріс у ціні на тлі цієї новини, що свідчить про позитивну оцінку економічного партнерства кредиторами України та фінансовими ринками.

Український народ продемонстрував неймовірну мужність і стійкість. Вони заслуговують на те, щоб скористатися плодами свободи, за яку так героїчно боролися. Україна володіє природними ресурсами та іншими національними активами, які можуть стати рушієм її економічного зростання після війни, але це можливо лише за умови наявності достатнього капіталу, експертизи та правильних стимулів.

За умовами нашого партнерства, доходи українського уряду від використання природних ресурсів, інфраструктури та інших активів будуть спрямовані до спеціального фонду, зосередженого на довгостроковій відбудові та розвитку України. США матимуть економічні та управлінські права у майбутніх інвестиціях цього фонду. Така структура та взаємовідносини забезпечать високий рівень прозорості, підзвітності, корпоративного управління та правових рамок, необхідних для залучення масштабних приватних інвестицій у післявоєнний розвиток України.

Участь США унеможливить корупцію та непрозорі угоди. Під час перебування у Києві я зустрівся з багатьма американськими компаніями, які вже працюють в Україні, і спілкувався з багатьма іншими, готовими підтримати українську економіку через справедливий і тривалий мир. Умови цього партнерства мобілізують американський талант, капітал, високі стандарти управління для прискорення відновлення України та надішлють чіткий сигнал Росії, що США роблять довгострокову ставку на вільну та процвітаючу Україну.

США є надійним і довгостроковим партнером у цих відносинах. Дохід від майбутніх надходжень буде реінвестовано у ключові сектори, спрямовані на розкриття економічного потенціалу України. Крім того, умови цієї угоди гарантуватимуть, що країни, які не сприяли захисту суверенітету України, не отримають вигоди від її відбудови чи інвестицій.

США завжди демонстрували креативний підхід у підтримці своїх партнерів. Наприклад, у 1942 році США та Велика Британія уклали угоду про «сприяння взаємовигідним економічним відносинам», яка базувалася на обміні есмінців на права на військові бази в Карибському регіоні. Цей далекоглядний підхід допоміг закласти фінансовий фундамент для безпрецедентного економічного зростання останніх 80 років.

У подібному ключі, інноваційний підхід президента Трампа пропонує нову модель продуктивного міжнародного партнерства. Важливо також уточнити, чим це партнерство не є. США не будуть отримувати право власності на фізичні активи в Україні. Так само Україна не буде обтяжена додатковими борговими зобов’язаннями. Подібний фінансовий тиск, який застосовують деякі глобальні гравці, не принесе користі ані США, ані Україні. Для створення довгострокової вартості США повинні інвестувати разом із українським народом, щоб обидві сторони мали максимальну вигоду.

Близький сусід України — Польща — демонструє, чого можна досягти. Завдяки ефективній економічній політиці та диверсифікованій економіці Польща стала привабливим торговельним та інвестиційним партнером для США. З 1992 року реальний ВВП Польщі зріс у понад три рази, а доходи на душу населення зросли у понад сім разів. Польща досягла цього завдяки структурним реформам, інфраструктурним інвестиціям, залученню іноземного капіталу та розвитку кваліфікованої робочої сили — і цей досвід є чітким орієнтиром для України. Стратегічне розташування, працьовите населення та природні ресурси створюють потужний фундамент для реалізації прагнень українців.

Запропоноване президентом Трампом партнерство узгоджує інтереси американського та українського народів. Президент розуміє, що національна безпека тісно пов’язана з економічною безпекою, і чим успішнішою та стабільнішою буде післявоєнна Україна, тим більше виграють як українці, так і американці. Це економічне партнерство створить основу для тривалого миру, надсилаючи чіткий сигнал американському народу, народу України та уряду Росії про важливість майбутнього суверенітету та успіху України для США.