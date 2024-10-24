Скасування сезонного переведення годинників не буде – ВВС

Президент України не підписуватиме законопроєкт №4201 про сезонне скасування переведення годинників.

Про це повідомляє ВВС із посиланням на власні джерела.

Нагадаємо, що проєкт законопроєкта про обчислення часу в Україні №4201, який скасовує сезонне переведення годинників, депутати підтримали в другому читанні 16 липня.

Згодом законопроєкт підписав голова Верховної Ради, і 21 серпня його направили на підпис президенту. Однак Володимир Зеленський його досі не підписав.

Як повідомив ВВС Україна співрозмовник в президентській команді, цей закон так і не підпишуть: “Не планує президент підписувати”.

Тим часом інший співрозмовник також запевнив ВВС, що підпису не буде. За його словами, у Раді, все порахували й побачили мінуси для економіки – “вилізли збитки у кілька мільярдів”.

Тому у ніч на неділю, 27 жовтня, Україна перейде на зимовий час – стрілки годинників переведуть на годину назад.