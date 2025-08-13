Скасовано понад 800 рішень МСЕК про призначення інвалідності правоохоронцям та працівникам держорганів, — ДБР

За ініціативи Бюро в результаті комплексних перевірок по всій Україні вже скасовано понад 800 рішень медико-соціальних експертних комісій про призначення інвалідності правоохоронцям та працівникам держорганів.

Про це повідомили в ДБР.

Перевірки проводяться у межах кримінального провадження та відповідно до рішення РНБО від 22 жовтня 2024 року, уведеного в дію Указом Президента №732/2024.

Наразі перевіряються понад 70 держорганів та 2 тис. 630 медико-експертних справ посадовців. Розглянуто майже 2 тис. справ. З них понад 800 рішень скасовано, як необґрунтовані, у понад 400 випадків змінено групу або термін інвалідності. Майже 100 посадовців викликано на додаткові обстеження.

“Зазвичай оформлення фіктивної інвалідності відбувалося з метою оформлення відповідної пенсії, а також задля уникнення можливого призову на військову службу. Найбільша кількість посадовців, яким скасована інвалідність, серед працівників Державної митної та податкової служб, прокуратури, правоохоронних органів”, — розповів директор ДБР Олексій Сухачов.

Найбільша кількість справ щодо посадовців, яким скасовано інвалідність припадає на:

Державна митна служба України — скасовано 244 рішення із 587 розглянутих;

Державна податкова служба України — скасовано 161 рішення із 423 розглянутих;

працівників органів прокуратури — скасовано 162 рішень із 336 розглянутих;

Державна міграційна служба — скасовано 28 рішень із 70 розглянутих;

Національна поліція України — скасовано 16 рішень із 78 розглянутих.

У ході досудового розслідування повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 366 КК України та вже направлено до суду матеріали стосовно заступниці головного лікаря з медичної роботи КЗ ЛОР “Львівський обласний центр медико-соціальної експертизи”.

Також на безпідставному отриманні інвалідності викрито колишнього керівника Хмельницької окружної прокуратури, який діяв у змові з колишнім головою МСЕК та ексочільника Черкаської окружної прокуратури. Слідство щодо прокурорів здійснюється за ч. 5 ст. 190 КК України. Дії працівників МСЕК кваліфіковано за ч. 1 ст. 366 КК України. Наразі обвинувальний акт стосовно експрокурора та керівника МСЕК з Черкащини скеровано до суду для розгляду по суті.

Викрито й факт безпідставно отриманої інвалідності прокурором Христинівського відділу Уманської окружної прокуратури за участі ексголови МСЕК. Матеріали стосовно обох посадовців вже направлені до суду за 4 ст. 190, ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.