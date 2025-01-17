Кримінал

Скандал із “мажорами” в центрі Києва: 17-річному хлопцю повідомили про підозру
17 Січня 2025 18:23
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17-річному хлопцю, який став відомим завдяки скандальним відео, де молодики слухають російську музику та нібито перекривають вулицю в Києві, оголосили підозру у незаконному зберіганні зброї.

Про це повідомила поліція Києва.

Експертиза підтвердила, що пістолет, знайдений у помешканні хлопця, є вогнепальною зброєю. У зв’язку з цим йому висунули підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Раніше, 10 січня, у мережі з’явилося відео, на якому група молодиків нібито перекрила дорогу в Києві, а один із них ішов вулицею, виконуючи пісню зі словами “Я русский”.


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