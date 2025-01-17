Скандал із “мажорами” в центрі Києва: 17-річному хлопцю повідомили про підозру

17-річному хлопцю, який став відомим завдяки скандальним відео, де молодики слухають російську музику та нібито перекривають вулицю в Києві, оголосили підозру у незаконному зберіганні зброї.

Про це повідомила поліція Києва.

Експертиза підтвердила, що пістолет, знайдений у помешканні хлопця, є вогнепальною зброєю. У зв’язку з цим йому висунули підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Життя в кайф, під русняві пісні, постояти покурити серед дороги, поїздити в супроводі поліції (зневажаю цих хуєсосів), їзда в 16 років без прав. Мажори – діти опзжшників і всякої проруснявої хуйні. Хороша робота, СБУ.) Розумію військових, котрих нудить від столиці, мотивація топ. pic.twitter.com/3gM0m05GcK — СММник Данона (@svidkiDanona) January 10, 2025

Раніше, 10 січня, у мережі з’явилося відео, на якому група молодиків нібито перекрила дорогу в Києві, а один із них ішов вулицею, виконуючи пісню зі словами “Я русский”.