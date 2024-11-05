Сікорський незадоволений темпами роботи української сторони над питанням ексгумації жертв Волинської трагедії

Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський висловив своє незадоволення повільній роботі над питанням ексгумації жертв Волинської трагедії. Український представник Андрій Сибіга обіцяв, що зрушення у цьому питанні відбудуться до Дня всіх святих

Про це Сікорський заявив в інтерв’ю телеканалу TVN24.

“Мушу сказати, що я розчарований… Час минув, але прогресу немає”, – зауважив Сікорський.

Голова польського МЗС наголосив, що Польщі потрібна лише згода України на відновлення процесу ексгумації, зупиненого у 2017 році.

“Ми вважаємо, що поховання навіть ворогів за християнським обрядом є важливою складовою європейських культурних цінностей. І, як здається, Україна з цим згодна, оскільки дозволила ексгумувати 100 тисяч солдатів вермахту, які свого часу прийшли на її землю як окупанти”, – підсумував Сікорський.