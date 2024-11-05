Суспільство

Сікорський незадоволений темпами роботи української сторони над питанням ексгумації жертв Волинської трагедії
5 Листопада 2024 10:44
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мзс, польща
Радослав Сікорський / Фото з відкритих джерел

Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський висловив своє незадоволення повільній роботі над питанням ексгумації жертв Волинської трагедії. Український представник Андрій Сибіга обіцяв, що зрушення у цьому питанні відбудуться до Дня всіх святих

Про це Сікорський заявив в інтерв’ю телеканалу TVN24.

“Мушу сказати, що я розчарований… Час минув, але прогресу немає”, – зауважив Сікорський.

Голова польського МЗС наголосив, що Польщі потрібна лише згода України на відновлення процесу ексгумації, зупиненого у 2017 році.

“Ми вважаємо, що поховання навіть ворогів за християнським обрядом є важливою складовою європейських культурних цінностей. І, як здається, Україна з цим згодна, оскільки дозволила ексгумувати 100 тисяч солдатів вермахту, які свого часу прийшли на її землю як окупанти”, – підсумував Сікорський.


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