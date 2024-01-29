Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто зустрівся із главою Закарпатської ОВА Віктором Микитою у прикордонному місті Захонь на угорсько-українському кордоні.

Про це Сійярто написав у Facebook, повідомляє “Європейська правда”.

За словами глави угорського МЗС, Микита “приніс на Закарпаття абсолютно новий підхід: культуру примирення, щоб українці та угорці могли жити пліч-о-пліч у мирі та злагоді”.

Ми хотіли б покращити співпрацю між Україною та Угорщиною, тому добре, що глава ОВА приєднався до української делегації на кордоні в Захоні”, – написав Сійярто.

Після цього Сійярто вирушив до Ужгорода, де зустрівся з українським колегою Дмитром Кулебою і керівником офісу президента Андрієм Єрмаком.