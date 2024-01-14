Політика

Швейцарія хоче долучити РФ до дискусій про “формулу миру”

14 Січня 2024 19:18
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формула миру, давос

Глава зовнішньополітичного відомства Швейцарії Іньяціо Кассіс на мирному саміті щодо України в Давосі заявив, що Росію обов’язково буде залучено в майбутньому до дискусій про “формулу миру”.

Як пише Neue Zürcher Zeitung, відповідаючи на запитання про відсутність представників Росії на саміті, співголова саміту Іньяціо Кассіс дав зрозуміти, що вважає їхню участь передчасною. “Було б ілюзією вважати, що Росія прийняла б запрошення, якби її запросили”, – сказав він.

“Нам потрібно буде знайти спосіб включити Росію в цей [мирний] процес. Миру не буде, якщо Росія не скаже своє слово. Але це не означає, що ми повинні просто сидіти і чекати, поки Росія щось зробить – зовсім навпаки. Щохвилини, поки ми чекаємо, десятки мирних жителів в Україні гинуть або отримують поранення. Ми не маємо права просто чекати”, – додав він.

Представники понад 80 країн і міжнародних організацій зібралися для обговорення української “формули миру” в Давосі. Це вже четверта подібна зустріч, представників Росії на них не запрошували. У Москві не визнають українську “формулу миру”, яка серед іншого передбачає звільнення всіх окупованих Росією територій.


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