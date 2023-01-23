Політика

Швеції не варто чекати від Туреччини підтримки її заявки до НАТО – Ердоган

23 Січня 2023 19:48
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туреччина, нато, швеція

Швеції не варто чекати, що Туреччина підтримає її заявку на вступ до НАТО після того, як влада країни дозволила провести акцію зі спаленням Корану біля турецького посольства в Стокгольмі. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Ердоган у телезверненні за підсумками засідання кабінету міністрів країни.

«Тим, хто допустив здійснення такого неподобства перед посольством Туреччини в Стокгольмі, не слід очікувати від нас будь-якої прихильності щодо їхнього звернення про членство в НАТО. Якщо Швеція не поважає Туреччину, а також релігійні почуття мусульман, вона не отримає від нас підтримки щодо членства в НАТО», — заявив турецький лідер.

Ердоган назвав акцію «мерзенним актом» та «образою» тих, хто поважає права та свободи людини. «Якщо Швеція така прихильна до членів терористичної організації та ворогів ісламу, ми радимо їй довірити їм захист своєї країни», — додав він.


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