Суспільство

Швеція зупиняє розслідування щодо підриву “Північних потоків”

6 Лютого 2024 17:23
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північний потік, швеція
"Північний потік"/ Ілюстрація з вільних джерел

Анонсоване рішення з приводу шведського розслідування підриву “Північних потоків” нібито буде оголошенням про закриття розслідування, повідомило шведське видання Expressen, посилаючись на джерела своїх німецьких партнерів.

Про це пише УП з посиланням на Expressen.

Шведський прокурор Матс Люнгквіст, який очолює слідство у справі підриву “Північних потоків”, у понеділок анонсував новини стосовно розслідування цього тижня.

У вівторок низка відомих німецьких ЗМІ, серед яких Süddeutsche Zeitung, NDR і Zeit, повідомили, що це буде рішення про закриття розслідування. 

Якщо інформація підтвердиться, таке рішення може бути пов’язане з висновком про відсутність будь-якого “шведського сліду” у диверсії. 

Прокурор Люнгквіст раніше казав, що мета розслідування у Швеції – переконатися, чи для цих дій якось використали територію Швеції, та наскільки це зачепило інтереси й безпеку країни. 

Закриття розслідування у Швеції ніяк не вплине на розслідування, які ведуть німецькі й данські відомства. 

Німецькі ЗМІ зазначають, що німецькі слідчі тепер сподіваються отримати від Швеції матеріальні докази – фрагменти підірваної труби, оскільки це може зіграти дуже важливу роль для німецького розслідування. 

Офіційне оголошення щодо шведського розслідування очікують у середу 7 лютого.


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