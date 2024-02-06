Швеція зупиняє розслідування щодо підриву “Північних потоків”

Анонсоване рішення з приводу шведського розслідування підриву “Північних потоків” нібито буде оголошенням про закриття розслідування, повідомило шведське видання Expressen, посилаючись на джерела своїх німецьких партнерів.

Про це пише УП з посиланням на Expressen.

Шведський прокурор Матс Люнгквіст, який очолює слідство у справі підриву “Північних потоків”, у понеділок анонсував новини стосовно розслідування цього тижня.

У вівторок низка відомих німецьких ЗМІ, серед яких Süddeutsche Zeitung, NDR і Zeit, повідомили, що це буде рішення про закриття розслідування.

Якщо інформація підтвердиться, таке рішення може бути пов’язане з висновком про відсутність будь-якого “шведського сліду” у диверсії.

Прокурор Люнгквіст раніше казав, що мета розслідування у Швеції – переконатися, чи для цих дій якось використали територію Швеції, та наскільки це зачепило інтереси й безпеку країни.

Закриття розслідування у Швеції ніяк не вплине на розслідування, які ведуть німецькі й данські відомства.

Німецькі ЗМІ зазначають, що німецькі слідчі тепер сподіваються отримати від Швеції матеріальні докази – фрагменти підірваної труби, оскільки це може зіграти дуже важливу роль для німецького розслідування.

Офіційне оголошення щодо шведського розслідування очікують у середу 7 лютого.