Політика

Швеція виділить Україні понад 137 млн доларів на відновлення та гуманітарні потреби
13 Березня 2025 17:09
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Швеція оголосила про виділення Україні понад 1,4 мільярда шведських крон (близько 137,7 мільйона доларів) для відновлення інфраструктури, розмінування та гуманітарної підтримки.

Про це заявив шведський міністр міжнародного розвитку Бенджамін Доуза, якого цитує агентство Reuters.

За його словами, ця допомога стане найбільшою цивільною підтримкою Україні з боку Швеції. Фінансування спрямують на ремонт об’єктів критичної інфраструктури, підготовку медичних працівників та заходи з розмінування територій.

Доуза наголосив, що підтримка України є не лише питанням солідарності, а й важливим аспектом безпеки Швеції.

“Підтримка України – це питання солідарності, а також безпеки Швеції. Останні кілька тижнів були непростими. Ніколи ще не було так ясно, що ми не можемо більше сприймати світову підтримку України як належне”, – сказав Доуза.


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