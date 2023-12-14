Шуфричу продовжили тримання під вартою майже на два місяці

Печерський райсуд Києва ще майже на два місяці продовжив тримання під вартою народному депутату Нестору Шуфричу.

Про це повідомило «Суспільне».

Шуфрич перебуватиме під вартою до 9 лютого. Захист депутата вже готує апеляцію на це рішення.

Нагадаємо, Шуфричу 15 вересня оголосили про підозру в державній зраді — ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України. За цим обвинуваченням йому загрожує до 15 років за ґратами.

За даними слідства, Шуфрич тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича. Самого Сівковича підозрюють у роботі на російські спецслужби та управлінні українською частиною угруповання, яке шпигувало на користь росії.