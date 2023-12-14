Кримінал

Шуфричу продовжили тримання під вартою майже на два місяці

14 Грудня 2023 12:10
читать на русском →
Шуфрич

Печерський райсуд Києва ще майже на два місяці продовжив тримання під вартою народному депутату Нестору Шуфричу.

Про це повідомило «Суспільне».

Шуфрич перебуватиме під вартою до 9 лютого. Захист депутата вже готує апеляцію на це рішення.

Нагадаємо, Шуфричу 15 вересня оголосили про підозру в державній зраді — ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України. За цим обвинуваченням йому загрожує до 15 років за ґратами.

За даними слідства, Шуфрич тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича. Самого Сівковича підозрюють у роботі на російські спецслужби та управлінні українською частиною угруповання, яке шпигувало на користь росії.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
14 Грудня 2023 13:44

У Румунії вночі впав російський дрон, який атакував Україну
14 Грудня 2023 13:11

Частка тих, хто готовий до територіальних поступок РФ, зросла порівняно з травнем 2022 року, – КМІС
14 Грудня 2023 11:55

Україна отримала близько $900 мільйонів від МВФ
14 Грудня 2023 11:43

ДБР обшукало іспанську нерухомість колишнього одеського військкома
14 Грудня 2023 11:17

Під стінами Київради люди знову протестували через бюджет на 2024 рік
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Трохи прикро…
Віталій ПОРТНИКОВ

Слово пацана
Сергій ФУРСА

Що по допомозі США? Нас всі кинули? Ми всі помремо?
Дмитро ЯРОШ

Декілька слів про Перемогу…
Леонід МАСЛОВ

Содоміт-росіянин — все одно росіянин
Павло КАЗАРІН

Комфорт тилової реальності
усі думки