Шуфричу продовжили тримання під вартою

Печерський районний суд Києва продовжив народному депутату Нестору Шуфричу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Шуфрича триматимуть під вартою до 4 листопада включно, без можливості внесення застави, повідомляє “Суспільне”.

Нестор Шуфрич був обраний народним депутатом від вже забороненої в Україні партії “Опозиційна платформа – За життя”.

Восени 2023 року парламентарю оголосили підозру у державній зраді. Його взяли під варту, у СІЗО йому згодом оголосили ще одну підозру – у фінансуванні Росгвардії в Криму.

Також був затриманий помічник Шуфрича у справі про фінансування окупантів. За даним слідства, він займався укладанням договору зі структурами Росгвардії на охорону підконтрольної нардепу елітної нерухомості в Криму.