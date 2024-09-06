Кримінал

Шуфричу продовжили тримання під вартою
6 Вересня 2024 16:56
Шуфрич
Нестор Шуфрич на судовому засіданні / Фото: Суспільне

Печерський районний суд Києва продовжив народному депутату Нестору Шуфричу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Шуфрича триматимуть під вартою до 4 листопада включно, без можливості внесення застави, повідомляє “Суспільне”.

Нестор Шуфрич був обраний народним депутатом від вже забороненої в Україні партії “Опозиційна платформа – За життя”.

Восени 2023 року парламентарю оголосили підозру у державній зраді. Його взяли під варту, у СІЗО йому згодом оголосили ще одну підозру – у фінансуванні Росгвардії в Криму.

Також був затриманий помічник Шуфрича у справі про фінансування окупантів. За даним слідства, він займався укладанням договору зі структурами Росгвардії на охорону підконтрольної нардепу елітної нерухомості в Криму.


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