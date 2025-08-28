Штурмовий полк “Скала” озброїли танками Abrams

Танковий підрозділ 425-го штурмового полку “Скала” отримав на озброєння американські танки M1 Abrams, ставши другим користувачем цих машин у складі Збройних Сил України.

Про це повідомили у соцмережах підрозділу.

Для анонсу полк використав кадри з танками 47-ї механізованої бригади “Магура”, яка до цього часу залишалася єдиною в Україні частиною з Abrams на озброєнні.

Ймовірно, “Скала” отримала австралійські M1A1 Abrams, перша партія яких прибула в Україну наприкінці липня. Австралія пообіцяла передати ЗСУ танковий батальйон у складі 49 машин.