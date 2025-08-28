        Суспільство

        Штурмовий полк “Скала” озброїли танками Abrams

        Федір Олексієв
        28 Серпня 2025 15:06
        Український танк M1A1 Abrams / Фото: 47-ї ОМБр
        Танковий підрозділ 425-го штурмового полку “Скала” отримав на озброєння американські танки M1 Abrams, ставши другим користувачем цих машин у складі Збройних Сил України.

        Про це повідомили у соцмережах підрозділу.

        Для анонсу полк використав кадри з танками 47-ї механізованої бригади “Магура”, яка до цього часу залишалася єдиною в Україні частиною з Abrams на озброєнні.

        Ймовірно, “Скала” отримала австралійські M1A1 Abrams, перша партія яких прибула в Україну наприкінці липня. Австралія пообіцяла передати ЗСУ танковий батальйон у складі 49 машин.


