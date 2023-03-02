Схоже, у Брянській області ФСБ влаштувала провокацію

Якась маячня надходить з Росії. Як заявив сьогодні губернатор Брянської області Олександр Богомаз, з України на територію Климівського району до села Любечани проникла ДРГ із жовтими пов’язками.

“Диверсанти здійснили обстріл автомобіля. Внаслідок обстрілу один мешканець загинув, поранено десятирічну дитину. Наразі її доставлено до лікарні, надається вся необхідна допомога”, – повідомив він.

Стверджується, що збройними силами Російської Федерації ведуться всі необхідні заходи щодо ліквідації диверсійної групи.

У свою чергу, прокремлівський телеграм-канал SHOT з посиланням на анонімне джерело стверджує, що українська ДРГ обстріляла шкільний автобус. Дітей за даними телеграм-каналу врятували очевидці.

«Машина, що проїжджала, відвезла трьох школярів подалі від диверсантів, у тому числі пораненого хлопчика. Йому вистрілили у спину», – пише SHOT.

Вріо заступник губернатора Брянської області спростувала дані про те, що під обстріл потрапив шкільний автобус.

Також видання стверджує, що диверсанти взяли у заручники місцевого фельдшера та відвезли його у невідомому напрямку.

Телеграм-канал Baza пише про захоплення заручників у Брянському селі Сушани. «За попередніми даними, група з 50 озброєних людей із жовтими пов’язками зайшла на територію селища у Брянській області та взяла в заручники частину жителів. Інші змогли втекти, інші закрилися у своїх будинках», — пише видання.

За даними Baza, у заручниках перебувають як мінімум чоловік, жінка та двоє дітей. У селі триває бій, чути вибухи. Підірвано електропідстанцію та газову станцію. Жителі ховаються по підвалах та льохах.

Також про бої з українськими диверсантами у Брянській області пише ТАРС із посиланням на силові структури.

Декілька людей, за попередніми даними, взято в заручники в магазині в селі Любечани в Брянській області, пише РИА Новости з посиланням на екстрені служби.

Mash повідомляє, що 10-річна дівчинка, поранена в автобусі в Любечанах (якого не було), померла у Климівській ЦРЛ.

В уряді Брянської області пізніше спростували повідомлення про смерть дитини через перестрілку.

Дівчинка жива, її госпіталізували, пише ТАРС із посиланням на місцеву владу.