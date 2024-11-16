Шоумен Джейк Пол переміг Майка Тайсона одноголосним рішенням суддів

Ютубер Джейк Пол переміг колишнього чемпіона у важкій вазі Майка Тайсона одноголосним рішенням суддів у поєдинку, який відбувся в п’ятницю ввечері в Арлінгтоні, штат Техас, передає CNN.

За боєм спостерігали 72 300 уболівальників на стадіоні AT&T, де грають «Даллаські ковбої», Пол контролював перебіг поєдинку і переміг Тайсона одноголосним рішенням суддів з рахунком 80-72, 79-73 і 79-73.

Пол здобув 11-ту перемогу у своїй професійній кар’єрі, включно з сімома нокаутами, і став шостим бійцем, якому вдалося перемогти мешканця Залу слави у своїй кар’єрі.

Перші раунди були досить спокійними – боксери звикали до стилю бою один одного.

У третьому раунді Тайсон почав діяти агресивно, завдавши Полу кілька швидких ударів. Однак Пол спіймавТайсона кількома добре поставленими панчами, які, здавалося, потрясли колишнього чемпіона у важкій вазі.

58-річний Тайсон вперше за час поєдинку почав проявляти ознаки втоми.

Пол продовжував контролювати хід поєдинку, проводячи комбінації та доставляючи Тайсону проблеми своїми джебами. У наступних раундах Тайсон демонстрував спалахи енергії, але реальної загрози вони не становили.

П’ятничний бій став для Netflix першою трансляцією боксу в прямому ефірі, що включав сім насичених поєдинків.

Однак глядачі в соціальних мережах протягом усього вечора повідомляли, що у них виникли проблеми з переглядом шоу на платформі потокового мовлення. Серед проблем були затримки буферизації, лаги та проблеми із завантаженням боїв.

За даними DownDetector, близько 90 000 глядачів повідомили про неполадки протягом години, що передувала бою.

Деякі глядачі в соціальних мережах викладали зображення завислих екранів телевізорів, а інші – коліщата завантаження, яке оберталося, кажучи, що їм довелося перезавантажити застосунок, щоб подивитися бій.