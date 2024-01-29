“Шольц зрозумів, що Путін – це не прізвище, а загроза, і загроза не тільки Україні” – Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що канцлер ФРН Олаф Шольц останнім часом більше зрозумів про загрози, які несе Росія Європі.

Про це він сказав в інтерв’ю німецькому телеканалу ARD, розповідаючи про свої взаємини з лідером Німеччини і про потепління у стосунках після останнього візиту до Німеччини.

“Мені здається, що деякі речі канцлер зрозумів більше. Мені так здається. Мені здається, що він більше зрозумів, що Путін – це не прізвище, а загроза, і загроза не тільки Україні. Він (Шольц – ред.) думав не тільки про Україну, а про свій народ. Я думаю, що він відчуває, що якщо ми не витримаємо, то Росія буде ближче до Німеччини. Де вона буде: на кордонах в Німеччині, Польщі, Балтиці, я не можу вам сказати. Хто перший на цьому шляху, не дай Боже, я теж не можу вам сказати. Але те, що канцлер розуміє, що є такий ризик, а це точно Третя світова війна, то це факт. А Олаф Шольц сьогодні не тільки канцлер Німеччини, він один з лідерів Європи. А тому його кроки – це кроки лідера”, – зазначив Зеленський.

Він зауважив, що Україна дуже залежить від військової підтримки Сполучених Штатів і країн Європи, а у Європі, безумовно, Німеччина відіграє, мабуть, другу потужну роль після США, якщо порівняти світові бюджети, які були відправлені на підтримку України.

У цьому контексті Президент висловив вдячність Німеччині за оборонні пакети допомоги і за особисту допомогу Шольца у питаннях, що пов’язані з євроінтеграцією України. “Він дуже допоміг особисто. Це факт. І дуже неочікувано та дуже позитивно. Я йому вдячний. Це такий прояв лідера. Він дуже допоміг на останньому саміті в Брюсселі”, – зауважив Зеленський.

І зараз, за його словами, Україна розраховує на підтримку Німеччини у рішенні ЄС стосовно виділення Україні фінансової допомоги. “Ми дуже розраховуємо на цю фінансову підтримку”, – сказав Президент.

Він підкреслив, що хотів би, аби Шольц був близьким другом України.

Зеленський також зазначив, що вони з канцлером ФРН зовсім різні за характерами, але це не означає, що у них різне розуміння того, що відбувається. “Ми різні ментально. Ми в різних державах, ми в різному віці. Але я вважаю, що різні люди – це прекрасно, головне, щоб вони були об’єднані ціллю”, – додав він.