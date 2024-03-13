Шольц знову відмовився передавати Україні Taurus

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вкотре заявив про свою відмову від передачі Україні далекобійних крилатих ракет Taurus.

Про це він сказав під час виступу у Бундестазі.

“Йдеться про далекобійну зброю, дальністю до 500 км. І це відповідальність за застосування цієї зброї, яка передбачає присутність німецьких солдатів для її застосування. Це очевидний факт, про який я за кожної нагоди повторював і повторюю про це зараз”, — сказав Шольц.

Канцлер зазначив, що має значення куди будуть націлені ракети. Він побоюється, що Україна використає Taurus для ударів по території РФ.

“Якщо передбачити, що цілі для ураження будуть визначати в Україні, або такі плани розроблятимуться у Німеччині, або якщо навіть українці пройдуть ґрунтовні навчання — це не має значення. Головна відповідальність — куди (ракети) будуть націлені, куди будуть стріляти, куди будуть влучати. І таке не можна допустити, щоб в цьому брали участь німецькі солдати”, — сказав він.

Шольц наголосив, що як канцлер має відповідальність не допустити, щоб Німеччина брала участь у цій війні.

“І до речі, багато відповідальних лідерів у Європі, і серед країн НАТО, дотримуються такої ж думки як і я”, — сказав він.