Політика

Шольц закликав європейські країни збільшити підтримку України

24 Січня 2024 17:27
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шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав європейські країни збільшити обсяги поставок озброєнь Україні, побоюючись, що допомога з боку США може припинитися.

Про це він сказав в інтерв’ю тижневику Die Zeit.

“Європа повинна робити більше для підтримки України у її захисті”, – сказав Шольц.

“Внески, які європейські країни виділили на 2024 рік, поки що недостатньо великі”, – додав він.

Шольц закликав обговорити, як кожна країна може “значно розширити підтримку” Києва.

Німецький канцлер також сказав, що він “досить роздратований” тим, що Німеччину постійно критикують за недостатні зусилля, тоді як вона вже “робить більше, ніж всі інші країни ЄС, набагато більше”.

На Німеччину припадає більше від половини відомих європейських поставок зброї в Україну, і Шольц сказав, що було б “зарозумілістю думати, що ми можемо робити це самотужки в довгостроковій перспективі”.

“Було б не дуже добре, якби Німеччина, якщо США перестануть підтримувати Україну, стала найбільшим прихильником України”, – сказав він, додавши, що “ми, як колись сказав (колишній канцлер) Гельмут Шмідт, є лише державою середньої потужності”.


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