Політика

Шольц закликав громадян Німеччини виступати проти антисемітизму

6 Листопада 2023 09:19
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антисемітизм, німеччина, шольц

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав співгромадян зайняти чітку позицію проти антисемітизму.

Про це він сказав в інтерв’ю Mannheimer Morgen.

За його словами, той, нападає на євреїв у Німеччині, “нападає на всіх нас”.

“Тому ми всі повинні стати на захист євреїв у Німеччині. Ось чому ми всі повинні стати на захист євреїв у Німеччині, мова йде про громадянську мужність”, – зазначив Шольц.

Федеральний канцлер також підкреслив, що обов’язком держави є захист єврейських інституцій, а з антисемітизмом треба боротися – без жодного прощення.

“Правоохоронні органи мають необхідні інструменти та повинні їх послідовно використовувати. У мене склалося враження, що поліція й суди знають, що робити”, – резюмував Шольц.


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