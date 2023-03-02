Політика

Шольц: Коли до горла приставили ніж, переговори не ведуться

2 Березня 2023 12:50
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шольц

Канцлер ФРН Олаф Шольц рішуче відкинув вимоги щодо переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним щодо встановлення миру в Україні. “Коли до горла приставлений ніж, переговори не ведуться – хіба тільки про власне поневолення”, – сказав Шольц, виступаючи у німецькому бундестазі з урядовою заявою, присвяченою річниці російського збройного вторгнення в Україну.

“Мир не може бути укладений за спиною України. Ми знаємо, яка доля чекає на українців під російською окупацією. Прагнення до миру не означає поневолення більшим сусідом. Якщо Україна перестане оборонятися, то буде не мир, а кінець України”, – підкреслив канцлер.

“Прагнути до миру означає і чітко протистояти агресії. Це саме те, що й роблять понад 40 мільйонів українців уже більше року. Це те, що робимо і ми, надаючи підтримку Україні рівно стільки, скільки потрібно”, – зазначив глава уряду ФРН.


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