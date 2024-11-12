Суспільство

Шмигаль розповів про ключові особливості нової системи, що замінить МСЕК
12 Листопада 2024 18:26
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мсек, Шмигаль
Денис Шмигаль / Кабінет міністрів України

Прем’єр-міністр України розповів про особливості нової системи, яка замінить медико-соціальні експертні комісії.

Про це Шмигаль розповів на засіданні уряду. 

Шмигаль зазначив, що нова система буде цифровізована, спрямована на максимальну реабілітацію, повернення людини до активного життя та адаптацію робочих місць під індивідуальні потреби. Оцінку стану пацієнта та його потреб для відновлення проводитимуть команди лікарів у багатопрофільних медичних закладах. Додатково буде передбачена можливість дистанційної, заочної та виїзної оцінки. Всі процеси і документи будуть зафіксовані в електронній системі, щоб знизити ризики корупції. Також статистика щодо роботи команд, їхніх рішень та черг буде відкрита для перегляду онлайн.

“Ми прагнемо наблизити систему до європейських стандартів реабілітації, де близько 50% людей після травм або захворювань повертаються до активного життя. При цьому статус інвалідності залишається, забезпечуючи доступ до соціальних послуг, пільг, реабілітації та допомоги у працевлаштуванні. Для тих, хто вже має інвалідність, зміни не передбачаються”, — підкреслив Шмигаль.

Він також додав, що основними завданнями нової системи є відновлення здоров’я та надання необхідної соціальної підтримки, а також забезпечення людині можливості працювати та утримувати свою сім’ю.


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