Шмигаль повідомив про складну ситуацію з електро- та теплопостачанням у Києві

Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив про перебіг робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у Києві та області. За його словами, координація служб і швидкість відновлення залишаються ключовими для стабілізації ситуації.

Про це Шмигаль написав у соцмережах після чергового засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у Києві та області. Він зазначив, що через низькі температури та зношену інфраструктуру фіксуються постійні локальні аварії з теплопостачанням.

За його даними, ремонтні бригади працюють над відновленням тепла у 143 будинках. Для прискорення робіт до міста залучили додаткові сили: 10 ремонтних бригад від Укрзалізниці та ще вісім із Київської області. Також повідомляється, що найближчим часом до Києва прибудуть бригади з Рівного та додаткові підрозділи від залізниці.

Щодо електропостачання, Шмигаль зазначив, що ситуація залишається складною, а морози створюють додаткове навантаження. Наразі над відновленням світла працюють 60 бригад, з яких 12 прибули з інших областей.

Також повідомляється про роботу над системними рішеннями. З резервного хабу Міненерго доставляють 55 додаткових генераторів, спільно з Мінрозвитку проводять верифікацію когенераційних установок для швидкого введення додаткових потужностей та спрощують бюрократичні процедури підключення в умовах надзвичайної ситуації.

Шмигаль наголосив, що енергетики та комунальні служби працюють безперервно, і подякував їм за роботу, спрямовану на якнайшвидше повернення світла й тепла в оселі киян.