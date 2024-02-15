Шмигаль обговорив із прем’єром Польщі ситуацію на кордоні

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив із прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском ситуацію на кордоні та ризики, пов’язані із цим.

“Наголосив на неприйнятності інциденту з розсипаним на дорозі українським зерном. Радикальна риторика в цьому питанні недопустима. Запропонував польському колезі в діалозі між нашими урядами знайти рішення, яке підтримає українських аграріїв і не нашкодить польським фермерам”, – написав Шмигаль.

Прем’єр наголосив, що Україна й Польща мають об’єднати зусилля для недопуску російської продукції на європейський ринок.

“Маємо бути об’єднаними проти спільних викликів і ворогів, що загрожують безпеці Європи”, – заявив Шмигаль.