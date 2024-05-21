Економіка

Шмигаль доручив розробити постанову про “справедливі графіки вимкнень світла”

21 Травня 2024 18:39
кабмін, електроенергія
Ілюстративне фото / pexels

Міністерству енергетики та Укренерго доручили розробити постанову, яка регулюватиме “справедливі графіки вимкнень світла споживачам”.

Про це він повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

“Міненерго та Укренерго надано доручення розробити проєкт відповідної урядової постанови щодо справедливих графіків і рівномірних графіків вимкнень споживачів”, – сказав він.

Також глава українського уряду зазначив, що документ повинен містити перелік підприємств, яким треба пріоритетне електропостачання.

“Цей документ також має містити перелік критично важливих для держави об’єктів, що потребують пріоритетного електропостачання та черговість розподілу граничної потужності між іншими споживачами, які не входять до переліку критично важливих”, – додав прем’єр.


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