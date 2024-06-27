Політика

Шмигаль доручив міністрам відвідати прифронтові регіони
27 Червня 2024 15:18
читать на русском →
кабмін
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль / Фото: Кабмін

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив міністрам відвідати прифронтові регіони після поїздки президента Володимира Зеленського у Покровськ.

“На виконання завдання Президента доручив міністрам невідкладно здійснити низку робочих поїздок у регіони. Особлива увага прифронтовим областям”, – повідомив Шмигаль у Телеграмі.

Як зазначив прем’єр, за підсумками таких поїздок будуть заслухані звіти членів Уряду щодо ситуації у ключових сферах. Соціальна сфера, енергетика, оборона, підготовка до навчального року, медицина, укриття, інфраструктура, виробництво. 

“За підсумками цієї роботи будемо проводити регіональні та виїзні засідання Уряду, на яких розглядатимуться проблемні питання визначених областей”, – додав Шмигаль.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
27 Червня 2024 15:49

Україна підписала безпекову угоду з ЄС та ще двома країнами
27 Червня 2024 17:11

Для жителів прифронтових територій можуть скасувати відключення світла
27 Червня 2024 15:18

Шмигаль доручив міністрам відвідати прифронтові регіони
27 Червня 2024 14:30

“Зливали” локації працівників ТЦК у канали ФСБ: СБУ затримала блогерів в Одесі
27 Червня 2024 14:01

Зеленський прибув до Брюсселя
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Ми маємо вгризатися у європейську цивілізацію
Анна ГІН

Нельзя привыкать к войне
Павло КАЗАРІН

Щойно в нас зникнуть ресурси — війна добереться до решти світу
Юрій БІРЮКОВ

Скрепы — наше всё
Костянтин НЕМІЧЕВ

Що по Харкову?
Віталій ПОРТНИКОВ

Путін усе “розуміє”?
усі думки