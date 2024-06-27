Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив міністрам відвідати прифронтові регіони після поїздки президента Володимира Зеленського у Покровськ.

“На виконання завдання Президента доручив міністрам невідкладно здійснити низку робочих поїздок у регіони. Особлива увага прифронтовим областям”, – повідомив Шмигаль у Телеграмі.

Як зазначив прем’єр, за підсумками таких поїздок будуть заслухані звіти членів Уряду щодо ситуації у ключових сферах. Соціальна сфера, енергетика, оборона, підготовка до навчального року, медицина, укриття, інфраструктура, виробництво.

“За підсумками цієї роботи будемо проводити регіональні та виїзні засідання Уряду, на яких розглядатимуться проблемні питання визначених областей”, – додав Шмигаль.