Шматок весільного торта королеви Єлизавети ІІ та принца Філіпа продали на аукціоні за 2 тисячі фунтів

На аукціоні у Великій Британії продали шматочок весільного торта королеви Єлизавети II та принца Філіпа, випеченого ще в 1947 році, за 2200 фунтів стерлінгів (приблизно 117 тисяч гривень). Про це повідомляє BBC.

Весільний торт королівської пари був чотириярусним і ретельно просоченим алкоголем. З нього було нарізано близько 2000 порцій, які роздали гостям, а також передали благодійним організаціям, лікарням та школам.

Торт, який Єлизавета ІІ подарувала Маріон Полсон / Фото: BBC

Цей конкретний шматочок принцеса Єлизавета віддала економці палацу Голірудгауз Маріон Полсон у подяку за подарунок — вишуканий десертний сервіз. Полсон зберігала цей сувенір до своєї смерті в 1980-х роках. Знайшли його лише в 2024 році родичі, натрапивши на коробку під ліжком, де також зберігався лист від королеви.

Повністю збережений шматок королівського торта вважається рідкісною знахідкою. Очікували, що він піде з молотка за 500 фунтів (близько 26 тисяч гривень), але покупець з Китаю телефоном придбав його за суму, що майже втричі перевищила стартову ціну.