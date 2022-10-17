Суспільство

Школярі Харківської області підуть на канікули 24 жовтня

17 Жовтня 2022 14:55
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Школярі Харківської області підуть на канікули планово 24 жовтня. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, на сьогодні в закладах області навчається більше 223 тисяч школярів та 12 тисяч дошкільнят. Усі заняття – дистанційні.

На деокупованих територіях Харківщини вже почали навчати школярів. Зокрема, деякі школи Чугуївського району.

“За попередньою інформацією, на деокупованих територіях перебувають більше 2500 учнів та 500 вчителів”, – зазначив Синєгубов.

Він також зауважив, що близько 30% закладів освіти Харківщини постраждали від російських обстрілів. Із 1667 закладів, які працювали в Харківщини до початку бойових дій, на сьогодні зруйновано або пошкоджено 530. Але в установах уже частково проводять відновлювальні роботи, долучаються міжнародні партнери та організації.

“Наше головне завдання – охопити максимум учнівського контингенту, щоб кожна дитина була залучена до освітнього процесу і не втратила цей навчальний рік”, – підкреслив він.


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