Політика

Східний фронт: росіяни руйнують позиції ЗСУ, але захисники тримають оборону
11 Січня 2025 11:18
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Самохідна установка 2С1 "Гвоздика" на Східному напрямку / Фото 23 окрема механізована бригада
Самохідна установка 2С1 "Гвоздика" на Східному напрямку / Фото 23 окрема механізована бригада

Протягом минулої доби українські захисники відбивали інтенсивні наступальні дії противника на кількох напрямках у зоні відповідальності оперативного угруповання військ «Хортиця».

Покровський напрямок

Російські війська зосередили основні зусилля на атакувальних діях у районах населених пунктів Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Мирноград, Звірове, Удачне, Котлине, Новоолександрівка, Новоєлизаветівка, Курахове та Янтарне. Бої тривають у Лисівці, Даченському, Нововасилівці, Шевченко та Петропавлівці.

Сили оборони України утримують позиції, не дозволяючи ворогу реалізувати чисельну перевагу.

Харківський напрямок

Українські воїни успішно відбили атаки штурмових груп противника у Вовчанську та районі Стариці. Після значних втрат ворог відійшов.

Куп’янський та Лиманський напрямки

На Куп’янському напрямку противник атакував Петропавлівку, Піщане, Загризове та Зелений Гай. На Лиманському напрямку вів штурми в районах Першотравневого, Греківки, Тернів і Макіївки. У результаті деякі наші позиції були зруйновані, але проводяться заходи для стабілізації ситуації.

Сіверський напрямок

Ворожі атаки в районі Білогорівки успіху не мали.

Краматорський та Торецький напрямки

Бої відбулися в Часовому Яру, районі Ступочок, Білої Гори, Предтечиного та Торецька. Деякі позиції зазнали руйнувань, але штурмові групи ворога поступово локалізують та знищують.

Новопавлівський напрямок

На напрямку Зеленівки, Великої Новосілки та Времівки противник намагався просунутися, застосовуючи бронетехніку. Українські захисники знищили одну бойову броньовану машину разом із десантом, решта техніки пошкоджена.

Сили оборони України продовжують знищувати переважаючі сили ворога, стримуючи його наступальні дії.


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